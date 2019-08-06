РИАМО - 6 авг. Ступинские врачи спасли жизнь беременной женщине, пострадавшей в ДТП, пострадавшая попала в Ступинскую центральную районную клиническую больницу 4 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

27-летняя пациентка находится на 29-й неделе беременности.

«Пострадавшая была осмотрена акушером-гинекологом, травматологом, неврологом и хирургом. Ей была выполнена компьютерная томография головного мозга, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, первичная хирургическая обработка раны, применена антенатальная кортикостероидная терапия. Благодаря грамотным действия врачей удалось избежать угрозы преждевременных родов», – сказал заместитель главного врача по медицинской части Валерий Ануфриев.

Сейчас женщина остается в травматологическом отделении стационара под пристальным наблюдением врачей. Ее состояние стабильное. После повторно проведенных исследований ее переведут для наблюдения в родильное отделение Ступинской больницы.