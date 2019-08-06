РИАМО - 6 авг. Оператор «ЭкоЛайн» завершил переоборудование контейнерных площадок Тверского района по стандарту дуальной системы раздельного сбора отходов, которая начнет действовать в Москве с 1 января 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В Тверском районе контейнеры для раздельных отходов теперь есть на каждой контейнерной площадке. Они оформлены синими информационными табличками с надписью «Вторсырье» и схематичным обозначением принимаемых компонентов – в них жители будут сдавать пластик, тетрапак, стекло, железо, макулатуру. Контейнеры ТКО маркированы серыми табличками, и сюда нужно помещать неперерабатываемые и пищевые отходы», – говорится в сообщении.

Вторсырье из синих контейнеров будет забирать специальный мусоровоз с маркировкой того же цвета, отвозить на сортировку. Там полезные материалы разделят по видам и номенклатуре, спрессуют в кипы и отправят на переработку.

Для информирования жителей Тверского района компания распространит тираж плакатов, разъясняющих порядок сбора и переработки фракций. «ЭкоЛайн» постоянно ведет работу по экопросвещению и информированию: за последние полгода более 500 человек посетили сортировочный завод компании, а программа вовлечения населения в раздельный сбор привлекла в общей сложности более 10 тысяч человек.

Всего к старту программы «ЭкоЛайн» подготовит около 3 тысяч контейнерных площадок в Северном и Центральном административных округах. Программа раздельного сбора в сетчатые контейнеры, которую компания реализует с 2014 года, остановлена не будет.