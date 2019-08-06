РИАМО – 6 авг. Более 3 тысяч общественных пространств окосили в июле в Подмосковье по предписаниям Госадмтехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За июль окошено территории на 3156 общественных пространствах в Подмосковье. В соответствии с областным законодательством в высоту трава не должна превышать 20 сантиметров. Несоблюдение установленных правил является административным правонарушением», – отмечается в сообщении.

В теплое время года высокий травостой в общественных местах, а в особенности около детских площадок является благоприятной средой для распространения паразитов. Важной составляющей благоустройства является своевременная обрезка деревьев и кустарников, а также удаление аварийных и сухостойных деревьев на общественных пространствах и внутридворовых территориях, а особенно в местах расположения объектов детской игровой инфраструктуры.

«В результате проведенных мероприятий по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора окошено 60 скверов, 330 территорий вдоль дорог, более 100 общественных пространств, а также 2345 территорий около детских площадок», – разъяснил Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Наибольшее количество территорий в июле окошено по предписаниям Госадмтехнадзора в Шатуре – 40. Окос произведен на улицах Керва, Школьная, Красные ворота, Парк, Чехова, Спортивная Святоозерская, Озерова, Жарова, а также в городском парке и вдоль Больничного проезда.

В Зарайске инспекторы добились своевременного окоса травы на 38 территориях. Большинство нарушений по окосу было устранено вдоль автодорог: Озеры – Кашира – Трасна – Октябрьский; Пыжово – Авдеево – Большие Белыничи; Зарайск – Кобылье; Зарайск – Серебряные Пруды – Моногарово – Журавна.

В Серпухове 26 общественных территорий окошены по предписаниям инспекторов. Это улицы Джона Рида, Пушкина, Химиков, Российская, Возрождения, Центральная, Советская.

В Серебряных Прудах окошено благодаря инспекторам 25 различных территорий. Это городской парк на улице 8 марта, остановки общественного транспорта на автодорогах Серебряные Пруды – Подхожее; Серебряные Пруды – Мочилы; Серебряные Пруды – Митякино; Серебряные Пруды – Кашира. Также благоустроены места отдыха у воды в деревнях Беляево и Боршово, территории в селе Узуново и в микрорайоне Центральный.

В Наро-Фоминске таких территорий – 17. Это улицы Войкова, Полубоярова, Латышская, Мира, Профсоюзная, поселок Селятино, Парковая, Пойденко, Нарское лесничество, территории в деревне Турейка.

В Клину в июле окос налажен на 14 общественных пространствах. Это улицы Овражная, 50 лет Октября, Терешковой, Бородинский проезд, в поселке Нудоль, а также ряд территорий вдоль автодороги «МБК – Троицкое-Белозерки».

В Ступине окошено также 14 различных территорий. Это улица Победы в городе, а также деревни Авдотьино, Старая Ситня, села Аксиньино и Семеновское, поселение Малино, поселок городского типа Михнево. В Можайске в июле по требованиям инспекторов налажен окос на 12 территориях. Это село Поречье, деревни Гладково, Мышкино и Ивакино, улица Академика Павлова в городе.

В Луховицах окошено 10 территорий. Это улицы Зеленая, Станционная, Гайдара, село Григорьевское.