РИАМО – 6 авг. Подмосковные пятиборцы выступят на чемпионате Европы в составе сборной России, первенство продолжится до 11 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во вторник в городе Бат (Великобритания) стартует чемпионат Европы по современному пятиборью. За пять комплектов наград поборются подмосковные спортсмены.

«В составе сборной России выступят представители Московской области Данил Калимуллин, Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина и Аделина Ибатуллина. Они поборются за медали в смешанной, мужской и женской эстафетах, а также в личных мужском и женском турнирах», – отмечается в сообщении.

Чемпионат Европы продлится до 11 августа и станет отборочным соревнованием на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пожелал всем ребятам удачи на турнире.