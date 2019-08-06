РИАМО – 6 авг. В продуктовом магазине в городском округе Серпухов выявили нарушения, так, руководство осуществляет прием товаров животного происхождения без сопроводительных ветеринарных документов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В августе 2019 года на территории муниципалитета была проведена проверка организаций торговли и общественного питания, реализующих мясную продукцию, в том числе на ярмарках выходного дня и объектах придорожного сервиса.

«В результате проверки выявлено, что ИП Мирошниченко О.В., реализующая мясную продукцию в магазине «Продукты» (городской округ Серпухов, деревня Волохово), осуществляет прием продукции животного происхождения (почки говяжьи охлажденные, мороженая рыба) без ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), в результате чего гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара в ФГИС «Меркурий» не осуществляется», – отмечается в сообщении.

Данный факт является нарушением требований ФЗ «О ветеринарии», «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

«Материалы и акт проверки ИП Мирошниченко О.В. переданы в Серпуховскую прокуратуру для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством РФ», – заключается в сообщении.