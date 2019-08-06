РИАМО - 6 авг. Строительство школьной пристройки в деревнеМедв ежьи Озера городского округа Щелково планируют завершить до начала учебного года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Выездное совещание Минстроя Подмосковья по вопросу завершения строительства школьной пристройки состоялось в Щелкове. В настоящее время на объекте ведутся внутренние чистовые отделочные работы, устройство вентиляционной системы, а также благоустройство прилегающей территории.

«Новая пристройка позволит увеличить мощность школы на 275 мест. В учебном корпусе предусмотрены учебные классы, лаборатории и мастерские, актовый зал, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь здания составит порядка 7,8 тысячи квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Минстрой перед всеми участниками строительства поставил задачу завершить работы на объекте в установленные сроки и обеспечить ввод школы к началу учебного года.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.