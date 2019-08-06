РИАМО - 6 авг. На второй конкурс получения финансовой поддержки от правительства Подмосковья поступило 118 заявок от представителей малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Эксперты министерства приступили к обработке заявок на предоставление субсидий из бюджета Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). В 2019 году это уже второй конкурсный отбор, результаты которого будут подведены в сентябре», – говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, с 1 по 30 июля представители малого и среднего бизнеса подали 118 заявок на получение финансовой поддержки от правительства региона.

«Наибольшее количество заявок подано в Подольске, Богородском и Сергиево-Посадском городских округах. Основной интерес бизнесменов вызывает финансовая поддержка модернизации производства. Максимальный размер субсидии на модернизацию составляет 10 миллионов рублей (до 30% от затрат), по договорам лизинга – 5 миллионов рублей (до 70% от авансового платежа). Совокупный объем финансовой поддержки составит 250 миллионов рублей», – сказал Хромов.

Предприниматели смогут компенсировать свои затраты на приобретение оборудования для создания, развития или модернизации производства, а также по договорам лизинга оборудования.

В нынешнем году программа поддержки МСП содержит важные новации, делающие субсидии доступным более широкому кругу предпринимателей. Если раньше для участия в конкурсе предприниматели должны были уже оплатить и поставить на баланс оборудование, причем, без гарантий получения субсидий, то теперь для подачи заявки достаточно договора на поставку оборудования.

Кроме того, расширена отраслевая направленность программы: к обрабатывающим производствам и сельскому хозяйству добавлены обработка и утилизация отходов, а компенсировать расходы на лизинг смогут также рестораны и кафе в исторических поселениях и наукоградах и малые гостиницы.

Одним из основных условий для участия в конкурсном отборе является отсутствие у соискателя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты.