РИАМО - 6 авг. Студенты и сотрудники МГИМО 15 сентября поучаствуют в велопробеге от усадьбы в новой Москве до Одинцовского филиала института, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Эта спортивная акция станет одним из ряда мероприятий, которые учебное заведение организует в честь празднования 191-летия со дня рождения русского писателя Льва Толстого.

«Мы всегда поддерживаем спортивные инициативы различных организаций. Велопробег, организуемый МГИМО и приуроченный ко дню рождения великого русского писателя Льва Толстого, не станет исключением. Он свяжет два знаковых места: усадьбу Крекшино, где не раз сам бывал Толстой, и Одинцовский филиал МГИМО», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, министерство приветствует идею праздновать памятные даты в том числе и спортивными мероприятиями.