Желтый арбуз: стоит ли покупать и как выбрать

В чем отличие от красного
В этом сезоне на прилавках Москвы и Московской области появились необычные арбузы с желтой мякотью. Некоторые с подозрением относятся к новинке, а вдруг это ГМО?
Как рассказали РИАМО на «горячей линии» Роспотребнадзора, желтый и красный арбуз практически одинаковы по своим свойствам.
Желтомякотный сорт появился не так давно благодаря селекции. Этот сорт более скороспелый, так что появляется в продаже даже чуть раньше своих красных собратьев.
Желтый арбуз является гибридом культурного и дикого растения. Дикорастущую ягоду не употребляют в пищу, потому что мякоть у нее несладкая и желтая, зато этот сорт гораздо лучше переносит погодные перепады, болезни и поспевает гораздо быстрее своего культурного родственника, объяснили в Роспотребнадзоре.
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Какой на вкус
Желтый арбуз может иметь привкус тропических фруктов или тыквы. Это остаточное явление полезной мутации, доставшееся ягоде от дикого родителя. Это абсолютно нормально, но не стоит верить продавцам, что их товар скрещен с лимоном или персиком.
Покупатели, которые уже успели попробовать желтую ягоду, отмечают, что по вкусу желтые арбузы более сладкие, имеют медовый или экзотический привкус.
Кроме того, желтый арбуз имеет меньше косточек, чем красномякотный.
Какой арбуз полезнее
Отправляясь на бахчевый развал за сезонным лакомством, имейте в виду, что любые арбузы – и красные, и желтые – могут накапливать нитраты, что точно не делает их безопасными.
Фуд-стилист Анна Бушуева отмечает, что желтая мякоть ничем не хуже, но и не лучше красной. По сути, основное отличие желтых плодов – в цвете мякоти.
Красный цвет плоду придает пигмент ликопин. Помимо арбузов, он отвечает за окраску плодов различных растений и содержится, например, в томате, шиповнике, грейпфруте, хурме.
Желтые арбузы лишены этого пигмента, но по своим свойствам ничем не уступают своим собратьям, например, они богаты бета-каротином, мощным антиоксидантом.
Красный пигмент требует больше времени для созревания плодов, поэтому его отсутствие делает сорт скороспелым, что вовсе не делает арбуз вредным.
Ряд диетологов указывают на то, что желтые арбузы менее калорийны, так как содержат меньше сахаров и больше витаминов А и С.
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Кому полезны желтые арбузы:
- Людям, соблюдающим диету – калорийность этого сорта ниже, чем у красномякотных.
- Диабетикам – в желтой мякоти содержится меньше сахаров, а значит, люди с диабетом могут позволить себе на пару кусочков лакомства больше;
- Людям с заболеваниями ЖКТ – арбуз мягко очищает желудок изнутри, а наличие в нем большого количества витаминов позволяет залечить несерьезные повреждения. Но стоит помнить, что злоупотреблять арбузом не стоит, норма – пара долек за раз;
- Против простуд – большое количество витамина С помогает укрепить иммунитет и избежать простуд. В одной дольке арбуза содержится 21% дневной нормы витамина С.
А вот воздержаться от лакомства лучше людям с проблемными почками, так как арбуз является сильны м мочегонным средством.
Как выбрать желтый арбуз
Как отметили в Роспотребнадзоре, несмотря на свою внешнюю необычность, технически желтые арбузы – тот же вид семейства тыквенных, так что для их культивации применяются те же требования, что и для привычных нам красных.
Они также обладают свойством накапливать нитраты, поэтому при покупке необходимо соблюдать базовые требования санитарной безопасности, предъявляемые к бахчевым культурам.
- Арбуз должен издавать звон при постукивании и похлопывании;
- При сдавливании внутри ягоды должен быть слышен хруст или потрескивание;
- Хвостик ягоды сухой, кожура блестящая – признаки спелого арбуза.
- Кожура должна пахнуть травой при процарапывании.
- Корочка должна быть без темных пятен, ровная, без вмятин. Неровности и бугристость говорят о болезни или содержании нитратов.
- На поверхности не должно быть проколов и «шрамов». Заросшая дырочка говорит о том, что в месте прокола в ягоду уже что-то попало и бродит.
- Желтые прожилки и желтоватая каемка в данном случае не говорят о наличии нитратов, отметили в Роспотребнадзоре.
- Не покупайте половинку или четверть арбуза, лучше выберите экземпляр поменьше, но целый.
- Желтые арбузы меньше по размеру, чем красные, поэтому старайтесь брать ягоду среднего размера. Слишком маленький может оказаться зеленым, а слишком крупный, скорее всего, подкормлен чем-то синтетическим.
На заметку дачникам: вырастить такую ягоду на собственной бахче из семечки сложнее, а результат будет невпечатляющим – селекция произведена не так давно и еще не успела прочно закрепиться. Так что любители огородных экспериментов могут получить в итоге урожай, близкий к дикому. А вот из покупных семян можно вырастить полноценное сладкое лакомство.
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