Желтый арбуз: стоит ли покупать и как выбрать

В этом сезоне на прилавках Москвы и Московской области появились необычные арбузы с желтой мякотью. Некоторые с подозрением относятся к новинке, а вдруг это ГМО?

Как рассказали РИАМО на «горячей линии» Роспотребнадзора, желтый и красный арбуз практически одинаковы по своим свойствам.

Желтомякотный сорт появился не так давно благодаря селекции. Этот сорт более скороспелый, так что появляется в продаже даже чуть раньше своих красных собратьев.

Желтый арбуз является гибридом культурного и дикого растения. Дикорастущую ягоду не употребляют в пищу, потому что мякоть у нее несладкая и желтая, зато этот сорт гораздо лучше переносит погодные перепады, болезни и поспевает гораздо быстрее своего культурного родственника, объяснили в Роспотребнадзоре.

Где купить арбузы и дыни в Подмосковье в 2019 году. Карта бахчевых развалов>>