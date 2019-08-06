РИАМО - 6 авг. На Едином портале торгов Московской области объявили электронный аукцион по аренде помещения для размещения аптеки в городском округе Щелково, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Аптека для населенного пункта – это весьма значимый и востребованный объект. Начальный размер годовой арендной платы - 248 тысяч рублей. Срок аренды по итогам аукциона составит три года», - сказала председатель комитета конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Помещение под аптеку площадью 65,5 квадратных метров располагается на первом этаже жилого четырехэтажного дома в дачном поселке Загорянский.

Заявки на участие в аукционе принимаются на электронной площадке «РТС-тендер» до 12 сентября 2019 года.

Подробную информацию о конкурсной процедуре можно найти на Едином портале торгов Московской области: torgi.mosreg.ru.