РИАМО – 6 авг. Свыше 20 художников работают над созданием уличного музея граффити в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В рамках фестиваля граффити Urban Morphogenesis фасады жилых домов микрорайона Трехгорка распишут уличные художники со всего мира.

«На данный момент более 20 мастеров ведут работы на 10 многоэтажках по улицам Кутузовская, Чистяковой. В их числе – итальянец Весод Бреро, который в конце июля первым прибыл на фестиваль в Одинцове. Сейчас он продолжает расписывать фасад дома №2 на улице Кутузовская», – отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

В Трехгорке создается музей уличного искусства под открытым небом – самый большой в мире.

«Художники с мировыми именами оставляют свои произведения на фасадах многоэтажек. Так, итальянец Йорит Агоч, известный работами не только в своей стране, но и далеко за ее пределами, изобразит героя СССР, летчика-космонавта Юрия Гагарина на фасаде дома №25 на улице Кутузовской», – дополнил Иванов.

Ранее свою работу завершил один из самых известных граффистистов в мире – Окуда Сан-Мигель.

«Яркими красками, в стиле поп-сюрреализма, испанец расписал фасад высотного жилого дома на Кутузовской, 23. Также команда художников the London Police в своем фирменном стиле преобразила будку напротив школы №17», – резюмируется в материале.