РИАМО - 6 авг. Столичные власти приняли решение с 1 сентября повысить нормативы бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников государственных школ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Данное решение принял мэр столицы Сергей Собянин во время посещения частной Хорошевской школы, где прошла встреча с руководителями частных образовательных организаций.

«Мы с 1 сентября повысим городской стандарт финансирования для некоммерческих организаций. Хотел бы обратить внимание и на заработную плату учителей ваших школ. Как ни странно, но мы видим, что заработная плата учителей во многих частных школах ниже, чем в городских. Это касается не только православных, но и достаточно небедных школ. Очень бы хотел, чтобы учителя получали, в какой бы системе они ни работали, достойную заработную плату», – отметил Собянин.

Размер подушевого норматива для негосударственных школ составит 125-160 тысяч рублей в год, для негосударственных детских садов – 166-176 тысяч рублей в год.

По словам мэра Москвы, это позволит частным учебным заведениям обеспечить достойный уровень заработной платы педагогов.

Рост бюджетного финансирования также даст возможность расширить социальные программы и принимать детей из малообеспеченных и многодетных семей, чьи родители не могут оплачивать услуги частных школ.