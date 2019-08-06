РИАМО – 6 авг. Три компании на западе Подмосковья оштрафовали на крупные суммы за незаконные свалки, устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле инспекторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В поселке Первомайский городского округа Истра при проверке по обращению местной жительницы были выявлены навалы отходов на земельном участке, арендуемом ООО «Транспортная логистическая компания». На открытом грунте, на площади около 3 тысяч квадратных метров, были складированы строительные отходы и порубочные остатки», – отмечается в сообщении.

В поселке Светлые Горы городского округа Красногорск ООО «Победит» устроило аналогичную свалку, куда сбрасывались также отработанные автопокрышки, относящиеся к IV классу опасности.

«Еще более грубое нарушение совершило ООО «Управляющая компания «Стройдомсервис», работники которого в поселке Малые Вяземы Одинцовского городского округа не только складировали коммунальные отходы и порубочные остатки, но и сжигали их», – подчеркивается в материале.

По итогам административных расследований все три организации были оштрафованы на общую сумму 670 тысяч рублей.

Устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле Минэкологии.