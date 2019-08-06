РИАМО – 6 авг. Посол США в России Джон Хантсман во вторник подал заявление об отставке, соответствующее письмо он направил американскому президенту Дональду Трампу, пишет во вторник ТАСС со ссылкой на газету The Salt Lake Tribune.

«Хантсман направил во вторник утром президенту Трампу письмо об отставке и планирует вернуться в штат Юта в октябре», – говорится в сообщении.

Издание приводит выдержку из письма Хантсмана, в которой он благодарит за оказанное ему доверие.

«Для меня было почетным то доверие, которое вы оказали мне в качестве посла США в России в этот исторически трудный период двусторонних отношений», – говорится в письме.

Свою должность посол оставит 3 октября текущего года.

Хантсман стал послом США в России в 2017 году. До этого он был послом США в Сингапуре и Китае.