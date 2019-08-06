РИАМО - 6 авг. На станции «Люберцы» в одном из вагонов электрички Казанского направления обнаружен труп мужчины, в настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«В дежурную часть ЛОП на станции «Люберцы» Казанского направления поступило сообщение от машиниста электропоезда сообщением Москва-Рязань о том, что в одном из вагонов скоропостижно скончался пассажир. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в связи с данным происшествием задержка электропоезда составила 50 минут. В настоящее время движение электропоездов восстановлено.