РИАМО - 6 авг. В рамках областной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы городской больнице в Протвине выделено порядка 258 миллионов рублей на капитальный ремонт, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В здании поликлиники и стационара полным ходом ведутся ремонтные работы. Дополнительно 16,4 миллиона рублей выделено на подготовку кабинетов под размещение тяжелого оборудования, 4,5 миллиона рублей – на проектирование по замене лифтового оборудования здания поликлиники, терапевтического корпуса и пищеблока», – говорится в сообщении.

Кроме того, 16 миллионов рублей выделено на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту здания акушерско-гинекологического корпуса, благоустройство прилегающей территории и ремонт фасада здания роддома.

В данный момент также прорабатывается вопрос о выделении субсидии на аварийно-восстановительные и непредвиденные работы на сумму 12 миллионов рублей. На эти деньги планируется ремонт двух этажей терапевтического корпуса.

По отдельной статье расходов происходит выделение современного оборудования и медицинской мебели для больницы.

В обновленные помещения будут установлены: рентгеновский аппарат на два и на три рабочих места и рентгеновский аппарат типа С-дуга (для визуализации исследуемых органов и операционного поля), аппарат для искусственной вентиляции легких, стоматологическая установка с монитором.

Дополнительно в поликлинике заменят наружное остекление лестничных маршей, установят раздвижные двери на обоих центральных входах, сделают крытую колясочную для зимнего периода времени.

На 2020 год запланировано приобретение 24 наименований оборудования для оснащения больницы, в том числе комплекс для проведения МРТ.

«Мы хотим сделать нашу городскую больницу современной, укомплектованной новым оборудованием, отвечающей всем санитарным нормам. Постараемся сделать так, чтобы жители получали качественное медицинское обслуживание. Для нас очень важно, чтобы в городе появилась возможность для проведения исследования МРТ, поэтому мы обратились с ходатайством в министерство здравоохранения Московской области и, я надеюсь, нас услышат», – заявил временно исполняющий полномочия главы городского округа Протвино Альберт Колотовкин.