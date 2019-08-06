РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 авг. Исламский праздник Курбан-байрам отметят 11 августа на двух площадках в Подольске, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Подольске 11 августа для проведения праздничного коллективного намаза будут работать две специально выделенные площадки. С 07:00 до 08:00 будет проводиться праздничная молитва в МУ СШОР «Лидер» в районе Высотный, улица Гайдара, 11А. С 08:00 до 10:00 проведут праздничную молитву в молебном доме на Домодедовском шоссе, 35А», – говорится в сообщении.

Курбан-байрам – это исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Хадж – пятый столп ислама. Праздник отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на 10-й день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман.

Этот день у верующих начинается с намаза. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей, родственников.