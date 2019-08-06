РИАМО - 6 авг. За первое полугодие 2019 года подмосковные бизнесмены воспользовались услугами налоговиков в онлайн-режиме 524,3 тысячи раз, чаще всего они обращались за справками о расчетах по сборам и штрафам, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

Телекоммуникационные каналы связи и функционал личного кабинета позволяют представителям бизнеса не только направлять в налоговые органы отчетность непосредственно из офиса, оперативная связь с инспекцией через интернет значительно упрощает процесс контроля за исполнением своих налоговых обязательств. Обмен с налогоплательщиками персонифицированной информацией о состоянии расчетов с бюджетом осуществляется по защищенным каналам связи.

«Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам – наиболее востребованная информация, таких запросов налоговые органы получили более 405 тысяч. В общем объеме запросов доля данной информационной услуги составила 77,4 процента», – говорится в сообщении.

Акты совместной сверки расчетов запросили более 69,4 тысяч раз. В целом эта информационная услуга интересовала налогоплательщиков в 13% случаев.

Справок об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов было выдано 49 тысяч, или 9,4% от общего числа электронных услуг.

Подключиться к телекоммуникационным каналам связи и личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС России. В разделе «Представление деклараций в электронной форме» подробно описаны преимущества этой системы, размещен список операторов электронного документооборота.

Линейка личных кабинетов позволяет общаться с налоговыми органами, не выходя из дома или офиса, в любое время суток из любой точки мира.