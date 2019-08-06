РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 авг. Ремонт двух этажей поликлиники и тоннельно-арочного перехода в стационар Климовской городской больницы №2 завершат к 15 сентября текущего года, сообщил во время пресс-выезда замглавы администрации округа Евгений Соловьев.

«В Климовской горбольнице №2 продолжается второй этап ремонта поликлиники, который начали в 2017 году. Частично отремонтировали второй этаж, заменили коммуникации электро-, водо- теплоснабжение. На это было потрачено порядка 24 миллионов рублей. Сейчас начался второй этап. Мы завершаем косметический ремонт, противопожарную сигнализацию, систему вентиляции на первом и втором этажах. Первый этап завершится 15 сентября, к этому времени отремонтируют два этажа и тоннельно-арочный переход из поликлиники в стационар», – сказал Соловьев.

По его словам, окончательно ремонт поликлиники планируют завершить к 1 декабря 2019 года, а стационара – ко Дню города Подольска в 2020 году. Глава городского округа Николай Пестов лично контролирует ремонт в КГБ №2. В поликлинике практически 80% ремонтных работ уже сделано, в том числе кабинеты, которые принимают поэтапно.

«Подготовлена проектная документация на проведение аукциона по ремонту стационара. Первоначальная сумма контракта составляет 159 миллионов рублей. Через пять дней разместят объявление на получение заявок, чтобы комитет по конкурентной политике вместе с заказчиком определил победителя. Вопрос ремонта и поликлиники, и стационара Пестов обсуждал с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, так как нужно сделать такой капитальный ремонт, чтобы его хватило надолго», – сказал депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Соловьев добавил, что в стационаре также полностью заменят коммуникации – водоснабжение, электроснабжение, проведут вентиляцию, утеплят фасад, поменяют кровлю. После ремонта в каждой палате будет кнопка вызова медработника, Интернет, телефония, в некоторых палатах появятся санузлы и душевые. Строители сделают все под ключ по лучшим европейским стандартам.

Главврач Климовской городской больницы №2 Иоланта Буравцова отметила, что стационар – второе учреждение в горокруге после ПЦГБ, которое оказывает скорую неотложную медицинскую помощь. В КГБ №2 четыре профиля работают в неотложной помощи и обслуживают порядка 70 тысяч населения из Новой Москвы, Домодедовского шоссе, других населенных пунктов юга Подмосковья. Сюда привозят пациентов для оказания хирургической, неврологической, терапевтической помощи.