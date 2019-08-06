РИАМО – 6 авг. В Москве более 90% всех заявлений на получение услуг в строительстве подается онлайн, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики.

«На сегодняшний день все основные услуги в сфере строительства в Москве переведены в электронный вид. Из этих 19 услуг в строительной сфере, 15 можно оформить только онлайн. И мы видим, что такая форма госуслуг востребована московскими застройщиками: с начала года 94% всех заявлений поданы через интернет», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава Строительного комплекса напомнил, что в декабре 2018 года на официальном портале мэра и правительства Москвы начал работу уникальный сервис, который позволяет получить в электронном виде услуги ресурсоснабжающих организаций.

«Застройщики очень ждали этой реформы. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в июне этого года, две трети девелоперов назвали перевод в электронный вид услуг сетевых компаний по подключению к инженерным сетям самой полезной реформой за последнее время. И это также подтверждается цифрами: через новый сервис на портале mos.ru с начала года подано более 4,5 тысяч заявок на техприсоединение», – подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что в целом столичные застройщики позитивно оценивают изменения, произошедшие за последние два года в сфере строительного регулирования. Положительный эффект от административных реформ в строительной сфере, по данным ВЦИОМ, отметили свыше 60% респондентов.