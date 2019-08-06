РИАМО - 6 авг. Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление о лишении родительских прав отца, пришедшего на митинг 27 июля с младенцем, информация появилась в картотеке суда.

«Истец: Перовская межрайонная прокуратура ВАО Москвы. Ответчик: Проказов Д.А», – сообщается в документе.

На сайте уточняется, что иск был зарегистрирован 5 августа. Информации о наличии иска к матери ребенка пока нет.

Ранее на сайте прокуратуры Москвы сообщалось, что семья пришла на несанкционированный митинг 27 июля с младенцем. Родители передали своего сына третьему лицу, тем самым поставив под угрозу здоровье и жизнь ребенка. Отмечается, что это могло причинить ему физический и моральный вред, а супруги злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына.

Провести несогласованный митинг в центре столицы призвали оппозиционные кандидаты после того, как им отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. На акции 27 июля задержали, по данным ГУ МВД РФ по Москве, 1074 человека.