РИАМО - 6 авг. Работы по бетонированию опор прямого хода по МКАД, а также возведению опор новой разворотной эстакады на пересечении с Волоколамским шоссе завершаются, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время работы развернуты на всех основных сооружениях транспортной развязки. Полностью завершить строительство планируем до конца 2021 года», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Уже начался монтаж пролетной части эстакады прямого хода. Тем временем на разворотной эстакаде уже армируют пролетное строение и устанавливают вспомогательных приспособлений и металлоконструкции.

В рамках проекта реконструкции развязки планируется возвести три эстакады — боковой проезд с внешней стороны МКАД над Волоколамским шоссе, разворотную эстакаду с внутренней стороны МКАД на внешнюю и съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра. Также будет реконструировано само шоссе и участки кольцевой автодороги

Всего в Москве сейчас ведется реконструкция трех развязок на МКАД — на пересечениях с Волоколамским и Бесединским шоссе и с улицей Генерала Дорохова.