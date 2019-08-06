РИАМО – 6 авг. Товарищество собственников жилья «Наш Город» из подмосковного Щелкова уличили в нарушении закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС.

Ранее в управление поступили обращения от жителя города Щелково с жалобой на ТСЖ «Наш Город», распространяющее рекламу на оборотной стороне единого платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг.

«По результатам рассмотрения обращения в отношении общества были возбуждены дела», – отмечается в сообщении.

Управление признало ТСЖ «Наш Город» нарушившим часть 10.3 статьи 5 федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

«ТСЖ «Наш Город» выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений», – резюмируется в материале.