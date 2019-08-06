РИАМО - 6 авг. В антирейтинг московских управляющих компаний, задолжавших крупные суммы за поставку тепла, вошли 50 организаций, общий размер задолженности указанных в перечне организаций составил более 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

В подчинении у ООО «Управляющая компания «Дом-Мастер» находятся 68 домов в Центральном административном округе, а у ООО «Управляющая компания ЮНИ-ДОМ» – 345 домов в Восточном административном округе. В тройку самых злостных должников вместе с ними вошла ООО «ПИК-комфорт», управляющая 287 домами на территории Москвы. Общий долг трех этих компаний перед ПАО «МОЭК» составил порядка 3 миллиардов рублей.

«Крупнейшие должники среди управляющих компаний ставят под угрозу подготовку к предстоящему отопительному сезону: это касается как ремонтной программы общества по тепловым сетям, так и подготовки систем теплопотребления жилых домов», – сказал директор филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Александр Запруднов.

В части антирейтинга с долгами от 100 до 500 миллионов рублей в лидеры выбились ООО «УК Экологический фактор», АО «ВК Комфорт» и АО УК «Городская». Среди компаний с долгами от 50 до 100 миллионов рублей» лидируют ООО «Управляющая компания «Шишкин Лес», ЗАО «Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО» и ООО «УК ГРАНД».

Как отмечает Александр Запруднов, многие граждане уже отказались от работы с недобросовестными управляющими компаниями, ведь из-за их действий есть реальный риск аварий во время отопительного периода. Граждане выбирают компании с публичными расчетами, обеспечивающие своевременную подготовку домов к осенне-зимнему сезону, а также часто идут на прямые договорные отношения с ПАО «МОЭК».