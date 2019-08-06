РИАМО - 6 авг. В подмосковном Домодедове врачи удалили пациентке 8-килограммовую опухоль через небольшие разрезы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В гинекологическое отделение домодедовской центральной городской больницы поступила пациентка в возрасте 30 лет с жалобами на увеличение объема живота.

«Длительное время женщина не обращалась к врачу. При обследовании специалисты выявили у нее доброкачественную опухоль правого яичника гигантских размеров. Врачи выполнили уникальную лапароскопическую операцию, в результате которой была удалена опухоль яичника весом 8 килограммов», – сказал главный врач больницы Андрей Осипов.

Он отметил, что сейчас пациентка успешно восстанавливается после операции и продолжает находиться под наблюдением медиков.

Врачи призывают всех внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить осмотры у специалистов.