РИАМО - 6 авг. Пассажиропоток поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) с момента его запуска составил свыше 350 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Свыше 350 миллионов пассажиров перевезли «Ласточки» на Московском центральном кольце с момента запуска пассажирского движения на кольце. С начала 2019 года – свыше 83,3 миллиона человек», – говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров ОАО «РЖД» развивает инфраструктуру МЦК для запуска дополнительных «Ласточек» и сокращения интервала движения поездов до 4 минут в часы «пик» и до 8 минут в остальное время.

Совместно с правительством Москвы продолжается работа по интеграции МЦК с радиальными линиями железных дорог. Так, остановочный пункт «Северянин» Ярославского направления МЖД железнодорожники переносят к станции «Ростокино» МЦК.

Кроме того, ведутся работы по интеграции остановочного пункта НАТИ Октябрьской железной дороги со станцией «Лихоборы» МЦК.

Движение поездов на МЦК стартовало 10 сентября 2016 года.