РИАМО - 6 авг. Пассажиропоток поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) с момента его запуска составил свыше 350 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
Для удобства пассажиров ОАО «РЖД» развивает инфраструктуру МЦК для запуска дополнительных «Ласточек» и сокращения интервала движения поездов до 4 минут в часы «пик» и до 8 минут в остальное время.
Совместно с правительством Москвы продолжается работа по интеграции МЦК с радиальными линиями железных дорог. Так, остановочный пункт «Северянин» Ярославского направления МЖД железнодорожники переносят к станции «Ростокино» МЦК.
Кроме того, ведутся работы по интеграции остановочного пункта НАТИ Октябрьской железной дороги со станцией «Лихоборы» МЦК.
Движение поездов на МЦК стартовало 10 сентября 2016 года.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии