РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. На ремонт детского инфекционного корпуса Климовской городской больницы №2 направят 50,9 миллиона рублей из бюджета Московской области, сообщил во время пресс-выезда замглавы администрации округа Евгений Соловьев.

«На территории Климовской городской больницы №2 продолжается капитальный ремонт больничного городка по программе «Здравоохранение Подмосковья». Сегодня начали демонтажные работы в инфекционном корпусе 1968 года постройки общей площадью 800 квадратных метров. Провели аукцион, определили победителя, цена контракта составила 50,9 миллиона рублей, которые направят из бюджета Московской области», – сказал Соловьев.

По его словам, корпус полностью отремонтируют, проведут кровельные работы, утеплят фасад, заменят водо- , электро- и теплоснабжение, проложат вентиляцию и создадут боксированные палаты для детей с кишечными инфекциями на 35 коек для всего городского округа Подольск. Затем начнутся работы в корпусе поликлиники.

«Капитального ремонта здесь не было с момента постройки. Вентиляция ранее была сломана и Роспотребнадзор выдал предписание ее восстановить. Требовался ремонт подвального помещения. Подрядчик ставит срок окончания ремонта –декабрь 2019 года. У нас будет здесь новое оборудование и мебель, в том числе ингаляторы, дезинфекционные камеры, специальные детские кроватки, ростомеры, весы. Здесь самое важное изолированность и лабораторные исследования, сложного оборудования не нужно», – сказала главврач Климовской городской больницы №2 Иоланта Буравцова.

По ее словам, предназначение здания после ремонта не изменится, коечный фонд увеличивать не будут. Это отделение в нормальном режиме принимает пациентов с кишечной инфекцией, а при необходимости может принимать пациентов и с другими инфекционными заболеваниям, например, в случае чрезвычайных ситуаций и эпидемий, в том числе гриппа.

Так как помещение является режимным, к нему предъявляются определенные требования, в том числе Роспотребнадзора. На первом этаже находятся закрытые боксы, на втором этаже расположены полубоксы. Пока детей с кишечными инфекциями принимают на первом этаже стационара и перенаправляют в другие стационары.