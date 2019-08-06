РИАМО – 6 авг. ЦУМ подтвердил смерть своего фэшн-директора Аллы Вербер, назвав ее кончину огромной утратой, сообщает ТАСС.

«С глубокой скорбью сообщаем о том, что ушла из жизни вице-президент Mercury и фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер. Невозможно подобрать слова, чтобы описать глубину утраты, которую чувствует каждый человек, который был знаком с Аллой Константиновной», — говорится в сообщении ЦУМа.

Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни в Италии. Причиной смерти называют инфаркт.

Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году. Журнал Time включил ее в список самых влиятельных женщин в мире моды.

Свои соболезнования в связи со смертью Вербер выразили журналистка Ксения Собчак, шоумен Максим Галкин, певец Филипп Киркоров, историк моды Александр Васильев и многие другие отечественные звезды.