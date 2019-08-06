РИАМО - 6 авг. Певец Филипп Киркоров выложил в Instagram одну из последних прижизненных фотографий фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, на фото женщина улыбается и выглядит счастливой.

«Это фото сделано всего каких-то пару-тройку дней назад, на берегу Черного моря, в солнечном Бодруме, на празднике у нашего друга – Игоря Крутого, где ты, дорогая Аллочка, веселилась и смеялась больше, громче и звонче всех и ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой, дорогая, любимая Алла...» – написал Киркоров.

По его словам, в тот момент он не мог даже подумать, что это будет последний совместный снимок с «королевой фэшна». С Аллой Вербер певец дружил четверть века.

«В это невозможно поверить... Я плачу, горько плачу... Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные, которая так любила жизнь, друзей, семью, внуков своих любимых и дочь...» – добавил артист.

Ранее СМИ сообщили о смерти Аллы Вербер. Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент компании Mercury умерла в Италии на 62-м году жизни. Причиной смерти женщины мог стать инфаркт.

Свои соболезнования в связи со смертью Вербер уже выразили журналистка Ксения Собчак, шоумен Максим Галкин, историк моды Александр Васильев и многие другие известные личности.