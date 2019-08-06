РИАМО – 6 авг. Подъездные пути модернизируют в рамках ведущегося в подмосковном Реутове строительства эстакады через железную дорогу, работы проводятся на 16-м километре Горьковского направления МЖД, сообщил во вторник глава городского округа Станислав Каторов.

«Вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым во вторник (6 августа – ред.) проверили ход строительства, которое ведется по проекту «Свободный переезд» губернаторской программы «Наше Подмосковье». Работы здесь завершены почти на 90%. Одновременно идет работа по ремонту дорожного полотна и благоустройству улицы Транспортной, по которой поток автомобилей через промзону направится к Горьковскому шоссе», – сказал Каторов.

Он уточнил, что темпы работ позволяют говорить об открытии новой дороги точно в запланированный срок – до конца сентября.

По словам Брынцалова, сроки, которые ставил подрядчик по сдаче того или иного этапа, выполняются, требования к качеству работ соблюдаются.

«В масштабах региона это важный проект не только для Реутова, но и для транспортной инфраструктуры близлежащих городов», – подчеркнул Брынцалов.

По данным Реутовского информагентства, новый путепровод через железную дорогу соединит промышленную и жилую части города, что даст возможность запустить новые маршруты общественного транспорта, в частности будет открыто кольцевое движение автобусов, которые свяжут север и юг Реутова, обеспечив удобный проезд от станции метро «Новокосино» в промышленную часть города и в его центр, минуя железнодорожный переезд. Это сократит время в пути как минимум на 20 минут. Сам путепровод с двумя полосами в каждую сторону сможет пропускать до 32 тысяч автомобилей в сутки.