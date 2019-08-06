РИАМО - 6 авг. По поручению инспекторов Госадмтехнадзора Московской области рабочие убрали в Серпухове и Павловском Посаде участки ветеранов Великой отечественной войны, тружеников тыла и людей почтенного возраста, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Все эти работы провели в рамках акции «Тропинка к дому». В Павловском Посаде инспекторы навестили тружеников тыла, жителей города, Надежду Александровну и Владимира Александровича Ярочкиных. Им оказали помощь в покосе и уборке сорной растительности на площади 70 квадратных метров.

«Такая помощь оказывается пенсионерам не в первый раз. В летние месяцы сотрудники отдела помогали в огороде, оборудовали бочку для полива, зимой очищали от снега и наледи дорожки, ведущие к дому, подходы к сараю и хозяйственным постройкам», – сказал начальник управления Государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

По его словам, лучшей наградой инспекторам стали теплые слова пенсионерки, которая поблагодарила участников акции за такую простую и очень своевременную помощь. Инспекторы пожелали Надежде Александровне и Владимиру Александровичу крепкого здоровья и пообещали еще не раз их навестить.

В деревне Скрылья городского округа Серпухов акция помогла 80-летнему ветерану труда – Людмиле Дудницкой.

«Работы в огороде хватает, сил и внимания на банальный окос травы не остается. Сотрудники территориального отдела №26 Госадмтехнадзора Московской области и внештатные инспекторы взялись оказать помощь пожилой женщине», – добавил Баженов.

В результате они окосили более 100 квадратных метров сорной травы на ее участке. Так же инспекторы помогли пожилой женщине собрать урожай яблок.