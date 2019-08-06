РИАМО – 6 авг. В усадьбе Кусково продолжается музыкальный фестиваль «Шереметевские сезоны», 9 августа посетители смогут насладиться произведениями Баха, Пахельбеля, Бетховена в исполнении саксофона и органа, говорится в сообщении пресс-службы фонда «Бельканто».

На протяжении всего лета в одной из самых красивых московских усадеб проходят концерты классической музыки II Международного фестиваля «Шереметевские сезоны», организованного фондом «Бельканто».

«В пятницу, 9 августа в Большой каменной оранжерее состоится очередной концерт фестиваля «Четыре саксофона и клавир». Зрители услышат произведения Баха, Пахельбеля, Бетховена, Вивальди, Моцарта, Рахманинова и Форе в исполнении квартета саксофонисток Sirenes Saxophone Quartet и органистки Анны Сусловой», – отмечается в сообщении.

Необычное звучание шедевров подчеркнет многогранность и всеобъемлемость классической музыки, ведь произведения, написанные для одного вида инструментов, не теряют красоты и гармоничности в непривычных транскрипциях.

Усадьба Кусково – летняя резиденция древнейшего российского дворянского рода графов Шереметевых, объект культурного наследия и памятник архитектуры федерального значения. Один из лучших образцов садово-парковой архитектуры XVIII столетия.