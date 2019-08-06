РИАМО - 6 авг. В 60 учреждениях здравоохранения в 14 муниципалитетах Подмосковья с начала 2019 года прошли проверки сохранности и целевого использования областного имущества, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В этом году проверено 800 зданий и сооружений, а также 152 земельных участка площадью 1043 гектара. Это на 13% больше, чем за аналогичный период в 2018 году. До конца года проверки пройдут в 112 учреждениях здравоохранения региона, за которыми закреплено более тысячи объектов недвижимости», – сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Министр отметил, что по результатам выявленных административных правонарушений за полгода наложено 98 штрафов на сумму около 250 тысяч рублей, а также вынесено 208 предписаний об устранении нарушений законодательства. По итогам года в бюджет Подмосковья поступит порядка 540 тысяч рублей штрафов.

Проверки прошли в медучреждениях городских округов Ступино, Люберцы, Чехов, Фрязино, Щелково, Балашиха, Воскресенск, Мытищи, Химки, а также в Рузском, Наро-Фоминском, Пушкинском, Орехово-Зуевском и Дмитровском городских округах. Наибольшее количество учреждений инспекторы проверили в Орехово-Зуеве и Щелкове.

Среди выявленных нарушений – предоставление областного имущества третьим лицам без разрешения собственника, использование имущества без надлежаще оформленных документов и несвоевременное предоставление информации для внесения сведений в реестр областной собственности. Также наказываются административными взысканиями несогласованные с собственником перепланировки, порча и утрата и объектов.

Кроме того, выявлено 49 неэффективно используемых объектов недвижимости, которые планируется вовлечь в хозяйственно-экономический оборот.