РИАМО - 6 авг. На ВДНХ с 7 августа стартует новый фестиваль «Ритм моего города», посвященный современной уличной культуре, его откроют масштабной программой с концертом репера Noize MC и концертной версией хип-хоп оперы «Копы в огне», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Гости смогут оценить танцевальные шоукейсы от команд Far:For, All The Most, Альтерум и BMT, посмотреть концертную версию спектакля Юрия Квятковского «Копы в огне» (премьера этой оперы в стиле хип-хоп – хип-хоперы – состоялась в 2009 году и с тех пор все показы неизменно собирают восторженные отзывы зрителей), послушать концерты звездных хип-хоп исполнителей – Тати, Антохи MC и Noize MC!» – говорится в сообщении.

К открытию фестиваля подготовили интерактивную программу. В 12:00 начнется масштабный граффити-джем: 48 граффити-райтеров мирового уровня распишут арт-объекты на территории парка ВДНХ в своем уникальном стиле.

«В течение дня для посетителей фестиваля будут организованы мастер-классы по различным видам граффити: 12:00 – 13:30 – мастер-класс «Этапы создания шрифтовой композиции»; 14:00 – 15:30 – мастер-класс «Флопы (Классические быстрые шрифтовые композиции в граффити)»; 16:00 – 17:30 – мастер-класс «Инструменты и этапы нанесения граффити», – говорится в сообщении.

Позже до 7 сентября в рамках фестиваля пройдут тематические недели, посвященные уличной культуре: «Street ART» , «Street Sport», «Street Style» , «Street Dance» и «Street Music». Первая тематическая неделя, посвященная уличному искусству, стартует уже в эту среду и продлится до 11 августа.

На этой неделе 48 уличных художников создадут граффити, посвященные 80-летию выставки. Также гостей ждут мастер-классы от популярных деятелей культуры, а в интерактивных зонах все желающие смогут попробовать создать свои собственные инсталляции в стиле стрит-арт.

Организаторы огласили почасовую программу открытия фестиваля «Ритм моего города».

12:00 – начало работы интерактивной зоны и начало программы на главной сцене

12:00 – DJ Чагин

13:30 – DJ Katos

15:00 – DJ Tactics

16:00 – ВСИГМЕ (live show)

17:10 – танцевальный шоукейс от команды Far:For

17:20 – IQ

17:40 – танцевальный шоукейс от команды All The Most

17:50 – концертная версия спектакля Ю.Квятковского «Копы в огне»

18:15 – танцевальный шоукейс от команды Альтерум – «Памятники»

18:30 – ТАТИ

20:00 – Антоха МC

20:45 – Танцевальный шоукейс от команды BMT

21:00 – Noize MC

22:00 – окончание концерта.