РИАМО - 6 авг. Самый длинный в России шпагат планируют «выложить» в Москве 11 августа, сообщается в аккаунте сети студий растяжки TopStretching в соцсети «ВКонтакте».

«Станьте рекордсменом «Книги рекордов России». Вместе с вами - нашими дорогими подписчиками, клиентами, гостями студий и жителями Москвы мы будем устанавливать совместный рекорд - самый длинный шпагат в России», - говорится в сообщении.

Установить рекорд планируют 11 августа вдоль одной из столичных улиц, место проведения акции пока засекречено. Для участия в мероприятии необходима регистрация.

Как отметила владельца сети TopStretching Анна Канюк в Instagram, каждому участнику акции будет выдан именной сертификат рекордсмена России.