РИАМО - 6 авг. Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала оставить без удовлетворения жалобу на отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Вы как заявители сейчас еще дополнительно поработайте. Все в ваших руках, чтоб сделать дополнительные запросы и к завтрашнему заседанию будет определенная корректировка», - сказала Памфилова в ходе заседания рабочей группы Центризбиркома.

Рабочая группа Центризбиркома после повторной проверки подписей, предоставленных Гудковым, дополнительно зачла 31 подпись, но кандидату для регистрации недостаточно еще 300 подписей.

Кроме того, рабочая группа также рекомендовала отказать в регистрации кандидатам Александру Руденко, который выдвигался по 42-му округу, и главе муниципального округа Марьина Роща Екатерине Игнатовой.

«Она (Игнатова — ред.) написала заявление о том, чтобы отозвать свое заявление и прекратить дальнейшее рассмотрение ее жалобы», — добавила Памфилова.

Ранее Памфилова сообщила, что при повторной проверки подписей незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму привлекли новых официальных экспертов из МВД.

Выдвижение кандидатов в депутаты столичного парламента закончилось 5 июля.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата. Он дополнил, что среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца. 57 кандидатов получили отказ.

Многие независимые кандидаты не согласились с таким решением. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, 27 и 3 августа – несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.