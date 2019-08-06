РИАМО - 6 авг. Следователи установят обстоятельства инцидента с самолетом, который сбил фонари на взлетно-посадочной полосе при взлете из аэропорта «Домодедово», сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«По данным следствия, утром 5 августа 2019 года, при осмотре взлетно-посадочной полосы инженер аэродромной службы обнаружил осколки стекол от разбитых фонарей. При посадке рейса сообщением Москва – Симферополь выявлены повреждения третьего пневматика со следами битого стекла», – говорится в сообщении.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

После происшествия в «Домодедове» самолет благополучно приземлился в Симферополе. На работу столичного аэропорта инцидент не повлиял.