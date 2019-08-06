РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. Сотрудники правоохранительных органов подмосковных Люберец в летний период будут проверять места массового отдыха в рамках операции «Курорт-2019», говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях охраны общественного порядка, обеспечения общественной, личной и имущественной безопасности граждан в период летнего курортного сезона на территории Подмосковья проводится мероприятие «Курорт-2019». МУ МВД России «Люберецкое» осуществляется комплекс целевых и оперативно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности в местах летнего отдыха граждан», – говорится в сообщении.

В рамках проведения мероприятия сотрудники полиции регулярно будут проводить проверки детских летних лагерей, мест массового отдыха жителей. Участковые уполномоченные будут проводить разъяснительные беседы с жителями о мерах соблюдения сохранности имущества, а также о мерах безопасности при обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов.

«МУ МВД России «Люберецкое» убедительно призывает жителей и гостей городского округа проявлять бдительность во время отдыха, следить за своими личными вещами, обращать внимание на незнакомых, вызывающих подозрение граждан. А также обращать свое внимание на оставленные в местах скопления людей большие сумки, пакеты и иные вещи, вызывающие подозрение, и при их выявлении, не прикасаясь к ним, вызвать сотрудников полиции», – отмечается в материале.

Жителей Люберец призвали сообщать обо всех нарушениях, связанных с охраной общественного порядка и миграционного законодательства, а также о готовящихся или совершенных преступлениях, административных правонарушениях по телефону: 8(495)554-93-94 или «112».