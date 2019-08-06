РИАМО – 6 авг. На уникальной экоклумбе в Химках высадили 4 тысячи растений, объект стал частью парка «Подрезково», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«По задумке авторов композиции он должен напоминать жителям природу русского поля. Цветник создает эстетические условия для отдыха и привлекает фауну парка. Для птиц здесь выставлены кормушки и поилки. Сюда уже прилетели шмели и пчелы», – отмечается в материале.

Название композиции – «Русское поле».

«Клумба ромбовидной формы площадью 170 квадратных метров вместила более 4 тысяч растений, которые специально подобраны так, чтобы со временем сохранялась целостность композиции и пропорции», – сказал глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

Выгодно подчеркивает цветник и само месторасположение – около смотровой площадки, в месте наибольшего скопления людей в парке. Посетители могут наслаждаться ароматом душицы, здесь также растет гвоздика, лилейник, золотарник – всего 15 видов растений.

Рядом с экоклумбой расположена детская площадка, посетители которой могут не только играть, но и наблюдать за насекомыми, садящимися на цветы, и птицами, насыпать для них корм.

Цветник «Русское поле» – классический пример синтеза городской среды и природы. Парк «Подрезково» является образцом бережного отношения к природе: аллеи здесь созданы на месте ранее протоптанных дорожек, вдоль них гармонично расположены лавочки, урны, фонари.