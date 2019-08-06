РИАМО - 6 авг. Во время проверки участковые Талдомского округа установили, что 59-летняя местная жительница поставила на миграционный учет 12 иностранцев из Средней Азии и ближнего зарубежья, не предоставив им мест для временного проживания, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Проверку провели в квартире подозреваемой, которая находится в одном из домов на улице Победы в поселке Вербилки.

«По данному факту отделением дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, что означает, что она пообещала добровольно являться по вызову следствия и сообщать о перемене своего места жительства.