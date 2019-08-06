РИАМО - 6 авг. Сотрудники Московской железной дороги устраняют сбой в движении поездов Казанского направления, вызванный вынужденной остановкой из-за недомогания пассажира, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Человеку, ехавшему в одной из электричек, вызвали скорую на платформе «Выхино», из-за чего состав пришлось задержать, пока ожидали ее прибытия.

«В настоящее время электропоезд продолжил движение. В пути были задержаны несколько пригородных поездов в сторону области», — говорится в сообщении.

За последний месяц такой транспортный коллапс на Казанском направлении происходит уже во второй раз. Утром 23 июля произошла незапланированная остановка одной из электричек, в результате которой поезда следовали с опозданием. На восстановление движения ушло порядка трех часов.