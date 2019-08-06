РИАМО - 6 авг. Следователи проводят проверку по факту обнаружения на территории детского сада на востоке Москвы человеческого скелета, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

«Днем 6 августа 2019 года на территории детского сада на востоке Москвы в канализационном люке были обнаружены останки человеческого скелета. По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад», — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, причины смерти выяснят в ходе судмедэкспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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