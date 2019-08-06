РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 авг. Волонтеры в подмосковном Королеве разыскивают девушку, пропавшую 31 июля, сообщается на сайте движения «Лиза Алерт».

Шестнадцатилетняя Ирина Мясникова ушла из дома 31 июля после 10:00. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

«Приметы подростка – рост 160 сантиметров, телосложение xудощавое, цвет глаз серый, волосы светло-русые», – говорится в сообщении.

Девушка была одета в светло-зеленую ветровку, бордовую кофту с длинным рукавом (с надписью «Рок»), черные джинсы, белые кроссовки. С собой у нее был рюкзак голубого цвета с белыми вставками.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщать по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.