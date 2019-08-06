РИАМО - 6 авг. В городском округе Шатура задержали мужчину, который украл мотоцикл стоимостью 50 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Пропавшее транспортное средство было припарковано возле одного из домов на улице Замкова в поселке Мишеронский. Его хозяин сообщил в полицию об угоне.

«Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего местного жителя, ранее судимого. По данному факту следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - говорится в сообщении.

За преступления, подпадающие под эту статью, полагается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.