РИАМО – 6 авг. Дизайнер и телеведущий Владислав Лисовец рассказал о фэшн-директоре ЦУМа и вице-президенте компании Mercury Алле Вербер, по его словам, у нее стоит поучиться всем, кто занимается модой.

«Можно оставаться положительным, добрым, искренним человеком, не играть в это, а жить обычной нормальной жизнью. Алла была первая, кто развивала fashion в стране, была авторитетом за границей, одним из самых лучших байеров. С этим человеком всегда хотелось общаться», – рассказал Лисовец в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что Вербер вызывала искренние, приятные эмоции.

Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни в Италии. Причиной смерти называют инфаркт.

Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году. Журнал Time включил ее в список самых влиятельных женщин в мире моды.

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