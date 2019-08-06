РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 авг. В подмосковной Балашихе с начала текущего года зафиксировали два случая укуса человека животным с бешенством, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Ситуация по бешенству в городском округе Балашиха стабильная и благополучная. Периодически встречаются случаи бешенства среди животных, к сожалению, с покусами людей. С начала года (2019 – ред.) зафиксировано 2 таких случая», – сказал начальник отдела противоэпизоотической и лечебной работы Балашихинской ветеринарной станции Анатолий Бугаенко.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом статистика улучшается.

«С начала 2019 года 80 животных было отловлено. Мы их осмотрели, простерилизовали и привили против бешенства», – добавил Бугаенко.

Он рассказал, что при укусе дикого или домашнего животного жителям необходимо обратиться в ветеринарную клинику и в службу по отлову животных, а также к врачу для оказания необходимого лечения в связи с возможным заражением бешенством.

Балашихинская ветеринарная станция два раза в год проводит раскладку приманки с специальной вакциной «Рабистав» на территории лесных массивов города. Бродячим собакам, которые были отловлены, простерилизованы, привиты против бешенства и находились на карантине, ставят специальную ушную бирку.