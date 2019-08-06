РИАМО - 6 авг. Из-за дождливой погоды жители и гости столицы стали реже ходить в зоопарк, при этом животные в прохладные дни чувствуют себя комфортно, сообщается в Instagram-аккаунте Московского зоопарка.

«Посетителей немного - всех отпугнули дождливые дни. Животные очень активны - из-за прохладно-свежего воздуха и чуть повышенной влажности. Даже овцебыки гуляют, хотя обычно флегматично лежат!» — говорится в сообщении.

Капибары Добрыня и Малая плещутся в прохладном рву, добродушно поглядывая на ламу с викуньей. Серые волки таятся в тени подсолнечников - разомлевших уток поймать легче обычного. На ветерке отдыхает и лев Роксак.

Москвичей пригласили посмотреть на обитателей зоопарка, а также посетить вечерние экскурсии, посвященные тайнам, легендам и интересным местам зверинца. Экскурсии проходят по вторникам и четвергам в 20:00. Приходить лучше за 15 минут до начала. Стоимость билета составляет 300 рублей. Билеты можно приобрести в киоске, расположенном возле главного входа в зоопарк.