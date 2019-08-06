РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 авг. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи ищут пожилую женщину, которая 5 августа ушла в лес и пропала, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала 89-летняя Виолетта Павловна Кузнецова (Нарская), микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. Пятого августа около 10:00 или 11:00 ушла в лес и не вернулась», – отмечается в сообщении.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза светлые. Была одета в синее болоньевое пальто, коричневые сапоги, темно-серую вязаную шапку. С собой было белое пластиковое ведро с рисунком.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».