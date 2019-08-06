РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 авг. Жители подмосковного Красногорска до 30 августа могут принять участие в региональной благотворительной акции «Собери ребенка в школу», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

С 1 по 30 августа на территории Подмосковья проводят благотворительную акцию «Собери ребенка в школу».

«Уважаемые жители Красногорска! Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав предлагает вам принять участие в благотворительной акции и оказать помощь в подготовке к новому учебному году детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», – говорится в сообщении.

Сбор детской одежды и обуви – новых либо в хорошем состоянии и чистом виде, новых школьных принадлежностей проводят по будням с 9:00 до 17:00 по адресу: город Красногорск, Центральный проезд, дом 25 – здание отделения участковой социальной службы ГКУ СО МО «Красногорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Контактный телефон: 8(495)563-13-80.