РИАМО - 6 авг. Отечественные звезды выражают свои соболезнования в связи со смертью фэшн-директора ЦУМа, вице-президента компании Mercury Аллы Вербер.

Ранее некоторые СМИ сообщили о смерти Аллы Вербер. Фэшн-директор ЦУМа умерла в Италии на 62-м году жизни. Эту информацию подтвердила дочь Вербер. Причиной смерти женщины мог стать инфаркт.

«Мне подтвердили близкие родственники - умерла Алла Вербер... Потрясающая и очень талантливая была женщина», - написала в Telegram журналистка Ксения Собчак.

Шоумен Максим Галкин отметил, что Вербер была очень достойным человеком.

«В это невозможно поверить - не стало Аллы Вербер. До последнего надеялся, что это не так, но СМИ подтверждают. Светлая память», - написал Галкин в Instagram.

Историк моды Александр Васильев признался, что Вербер была женщиной-праздником.

«Очень хороший друг. Отзывчивый. Хлебосольный. Добрый. Талантливый. Гламурный. Мир моды будет носить траур, особенно ЦУМ, которому она отдала много лет, ее семья. Ее потрясающая энергия наполняла нас всех. Это грустное и неожиданное событие. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины», - отметил Васильев в Instagram.

Модель Ксения Бурда назвала Вербер легендарной и блистательной женщиной.

«Совсем недавно я видела вас в ЦУМе, как же я кусаю теперь локти, что не подошла! Спасибо за все! Мои мурашки по телу говорят за себя, конечно, это шок! Нет слов», - написала модель в Instagram.

Свои соболезнования родным Аллы Вербер выражают и обычные пользователи соцсетей.

«Тяжело поверить, но Аллы Константиновны больше нет с нами», - отметила пользовательница Instagram с ником passionforbag.

Robert_oksuzian подчеркнул, что Алла Вербер была «королевой фешн», человеком с большой буквы.

Алла Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.