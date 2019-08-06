РИАМО - 6 авг. Отечественные звезды выражают свои соболезнования в связи со смертью фэшн-директора ЦУМа, вице-президента компании Mercury Аллы Вербер.
Ранее некоторые СМИ сообщили о смерти Аллы Вербер. Фэшн-директор ЦУМа умерла в Италии на 62-м году жизни. Эту информацию подтвердила дочь Вербер. Причиной смерти женщины мог стать инфаркт.
Шоумен Максим Галкин отметил, что Вербер была очень достойным человеком.
«В это невозможно поверить - не стало Аллы Вербер. До последнего надеялся, что это не так, но СМИ подтверждают. Светлая память», - написал Галкин в Instagram.
Историк моды Александр Васильев признался, что Вербер была женщиной-праздником.
«Очень хороший друг. Отзывчивый. Хлебосольный. Добрый. Талантливый. Гламурный. Мир моды будет носить траур, особенно ЦУМ, которому она отдала много лет, ее семья. Ее потрясающая энергия наполняла нас всех. Это грустное и неожиданное событие. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины», - отметил Васильев в Instagram.
Модель Ксения Бурда назвала Вербер легендарной и блистательной женщиной.
Свои соболезнования родным Аллы Вербер выражают и обычные пользователи соцсетей.
«Тяжело поверить, но Аллы Константиновны больше нет с нами», - отметила пользовательница Instagram с ником passionforbag.
Robert_oksuzian подчеркнул, что Алла Вербер была «королевой фешн», человеком с большой буквы.
Алла Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
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